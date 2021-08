E ora Pjanic rischia di rimanere al Barcellona (fuori squadra)

Il giocatore vuole tornare in Italia e ora spera in Juventus, Roma e Napoli. Che però non sembrano convinte

La virata forte e decisiva della Fiorentina su Torreira rischia di avere conseguenze anche per Miralem Pjanic. Il giocatore è ai margini del Barcellona e aveva dato il suo via libera all'ipotesi Firenze, messa in piedi da Ramadani. Ma i contorni economici dell'operazione erano molto complicati e i viola hanno optato per il giocatore uruguaiano. Per Pjanic sfuma dunque una delle possibilità per il ritorno in Italia, ma sono poche le chance che possano andare a buon fine anche le altre: Juventus, Napoli e Roma. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, con i bianconeri il discorso si è interrotto da tempo e anche Napoli e Roma sono orientate su giocatori diversi, più fisici. E più economici.