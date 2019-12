Kean sempre più pesce fuor d’acqua in Premier: entra al 70′, esce all’88’. L’ex Juve è sul mercato

Il cambio di allenatore in casa-Everton non ha migliorato la situazione relativa a Moise Kean (LA SCHEDA), attaccante scuola Juve che la scorsa estate è stato venduto a peso d’oro dai bianconeri. Oggi pomeriggio l’ennesima brutta prestazione per il centravanti, che entrato al 70′ è stato sostituito per scelta tecnica dopo appena 18′, ancor prima del fischio finale. I numeri parlano chiaro: 11 le presenze fin qui, di cui solo 2 da titolare, e 0 i gol siglati. A gennaio è molto probabile il suo ritorno in Serie A, visto che in Inghilterra non riesce a rendere. E LA FIORENTINA PUO’ PENSARCI?