Kayode, la cessione può essere un’opzione. Interesse in Italia e in Premier

Come affermato da Il Tirreno, per Micheal Kayode si teme si possa creare una vera e propria asta durante la sessione estiva di calciomercato. L'infortunio di Dodo ha giovato straordinariamente a suo favore permettendogli di mettersi in mostra nel palcoscenico più importante: la Serie A. L'interesse per il talento 'made in viola' classe 2004, pare provenire sia dall'Italia che dall'Inghilterra.

In Italia pare stiano valutando l'opzione Milan ed Inter. I rossoneri, come terzino destro, non hanno mai veramente trovato una certezza, o quantomeno un giocatore che possa spostare gli equilibri. Il nuovo Milan di Fonseca, presumibilmente, proprio per questo, potrebbe puntare su di lui. All'Inter, invece, la situazione è diversa. La posizione di Dumfries è più che in bilico. Si parla però di un altro modulo e dunque di un altro ruolo, in cui, tra l'altro, la concorrenza è forte. Buchanan punta per un ruolo di maggior rilievo, ma non è da sottovalutare l'ipotesi già vista durante l'arco della stagione di Darmian come quinto di destra.