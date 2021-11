Juventus su Alvarez? Trezeguet non ha dubbi: “A quelle cifre…”

L'ex attaccante della Juve, oggi in orbita dirigenza River, fa capire che l'interesse dei bianconeri è concreto

Si rischia il duello di mercato tra Juventus e Fiorentina per Julian Alvarez. Anche se in realtà la lista delle pretendenti per l'attaccante classe 2000 del River Plate è molto più ampia. Intanto David Trezeguet, grande ex bianconero e papabile per il ruolo di vice presidente del River, nelle prossime elezioni, ha detto in queste ore su Alvarez: "Chiedono 20 milioni? La Juventus non è spaventata da una cifra simile. Per Julian sarebbe la cosa migliore andare in Europa a metà stagione".