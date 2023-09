Juventus, sorpresa: c’è anche Benassi nella lista per sostituire Pogba

I bianconeri pensano a come tappare il vuoto lasciato da Pogba: anche Benassi in lista

Repubblica ha aggiornato sulle volontà della Juventus di mettersi in cerca di un centrocampista dopo la squalifica di Pogba . Nella lista dei bianconeri ci sarebbe anche l'ex Fiorentina Marco Benassi:

"La lista comprende nomi come l’ex granata Marco Benassi, l’attaccante ex Atalanta Papu Gomez che però ha caratteristiche e ruolo completamente diversi rispetto al francese, ma anche il portoghese Xeka, ex Lilla e Rennes reduce da un brutto infortunio alla caviglia, o l’azzurro Roberto Soriano" si legge sulle colonne del quotidiano.