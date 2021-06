Juventus, Demiral verso la Premier. Dal turco la liquidità per Milenkovic?

Da Torino sono certi: è il centrale serbo il preferito di Allegri per la sua nuova difesa

Il piano della Juventus è quello di cedere Merih Demiral per realizzare una ghiotta plusvalenza e spostarsi poi su Nikola Milenkovic della Fiorentina per rimpiazzare il centrale turco. Quello del difensore serbo è infatti il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri per rinnovare e rinforzare la retroguardia bianconera: da Torino ne sono certi. In particolare, poi, secondo Tuttosport, la Vecchia Signora sta cercando di piazzare Demiral in Premier: del resto solo in Inghilterra possono spendere 35/40 milioni per l'ex Sassuolo, che è appunto quanto chiede il club piemontese. Ricordiamo comunque, come vi avevamo anticipato anche in settimana, che la Fiorentina è sì disposta a cedere Milenkovic, ma solo per almeno 25 milioni.