Juve pronta a tutto per arrivare a Vlahovic, Ceccarini: “Kulusevski in vendita”

La Juve vuole portare Dusan a Torino in ogni modo

Non solo Chiesa, la Juve sembra disposta a fare letteralmente follie per strappare Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, i bianconeri sono pronti a sacrificare lo Dejan Kulusevski per poter alzare l'offerta da presentare alla Fiorentina. Resta da capire se il classe 2000 vorrà muoversi davvero nella finestra invernale, le sue parole sono apparse piuttosto chiare.