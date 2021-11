Bucchioni: “La Juve può vendere Chiesa per finanziare Vlahovic”

Il giornalista rivela di un'offerta da oltre 80 milioni da parte del Chelsea per l'ex viola. E la Juve pregusta la plusvalenza

"E’ dall’estate scorsa quando l’hanno visto in Nazionale che ci pensano, ma adesso i dirigenti del Chelsea hanno deciso di passare all’azione: è partita un’offerta da 84 milioni per Federico Chiesa. Come risponderà la Juventus? Il giocatore è costato per ora una decina di milioni, la tranche da quaranta dovrà essere pagata alla Fiorentina l’estate prossima, per un totale di circa 50 milioni e la plusvalenza rispetto agli 84 milioni di sterline proposti dal Chelsea, potrebbe essere davvero allettante anche in virtù del momento sicuramente non facile della società bianconera sotto l’aspetto economico. (...) Per recuperare risorse è già stato in pratica deciso di vendere Rabiot, Kulusevski e Arthur e di riprovare a convincere Ramsey a lasciare Torino, ma non sarà facile drenare tutte le risorse che servirebbero per rifare una grande squadra. S’è ampiamente capito che Allegri uno come Chiesa farà sempre fatica a metterlo insieme a Dybala e a un centroavanti e allora la cessione potrebbe far arrivare le risorse per puntare decisamente su Vlahovic, tanto per fare un nome che piace moltissimo".