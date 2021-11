Schira conferma: “Mayoral si avvicina alla Fiorentina, Kokorin in uscita”

Il punto del giornalista sui possibili movimenti della dirigenza Viola

Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, ha parlato del futuro di Borja Mayoral. L'attaccante della Roma, in prestito dal Real Madrid, non sta trovando spazio con José Mourinho. Sembra sempre più probabile una separazione a gennaio. Lo spagnolo in queste ore si starebbe avvicinando sempre di più alla Fiorentina che sta dialogando con i suoi agenti per cercare di mettere d'accordo tutte le parti in causa. L'obiettivo della dirigenza Viola, in attesa di capire il destino di Vlahovic, è quello di rinforzare il reparto offensivo che potrebbe perdere Kokorin. Il russo non rientra infatti nei piani di Italiano.