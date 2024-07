Italiano, tra Castrovilli e Dia: i vecchi pupilli viola per costruire il Bologna

Il modus operandi di Vincenzo Italiano lo conosciamo tutti: il gruppo prima di tutto il resto. Quel principio che, all'ultima giornata che a livello di valore non aveva tanto da dimostrare, lo portarono a dire, ancora una volta, di essere sempre concentrato sui suoi ragazzi. Gruppo che ha sempre difeso, in ogni occasione, ostacolo e difficoltà.

Il suo nuovo Bologna formato Champions ripartirà, probabilmente, da qui. Infatti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico ex viola, ci tiene a parlare e avere un colloquio con ogni singolo componente delle rosa, importantissimo per quella che si profila una stagione storica per i rossoblu.