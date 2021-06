Italiano: a piccoli passi verso la firma. Novità nel fine settimana?

Italiano sempre sempre più vicino alla Fiorentina

Vincenzo Italiano si avvicina a piccoli passi verso la Fiorentina. Così scrive Repubblica Firenze. Da giorni - si legge - i viola stanno dialogando con lo Spezia, anche tramite contatti diplomatici, per arrivare alla fumata bianca. L’accordo di massima con l’allenatore c’è già ma si sta lavorando alla definizione dell’affare che deve passare anche dallo staff tecnico. Se per liberare il tecnico sarà sufficiente versare la somma di circa un milione di euro per la clausola rescissoria, il discorso relativo agli otto membri dello staff è diverso in quanto non legati da nessuna clausola. Fiorentina e Spezia stanno lavorando per cercare un punto d'incontro. I viola hanno individuato in Italiano il profilo ideale per il 4-3-3 (o 4- 2- 3- 1) col quale impostare lo schieramento futuro del gioco, mentre lo Spezia cerca l’intesa su contropartite tecniche che possano rinforzare la squadra. Possibili novità entro la fine di questa settimana.