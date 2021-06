Pedullà su Italiano: “Disgelo con lo Spezia, si aprono nuove strade”

Gli ultimi aggiornamenti

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà parla degli sviluppi nella complessa trattativa per portare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Secondo il giornalista la giornata di oggi è stata spesa per distendere i nervi, ma resta la fiducia totale per la buona riuscita dell'operazione. Serve soltanto inquadrare la formula ottimale per accontentare le parti, ancora non è chiaro se tramite il pagamento della clausola rescissoria o altro. Il parziale disgelo con lo Spezia potrebbe garantire adesso margini di manovra più ampi. Il rapporto tra il tecnico e la piazza ligure, in ogni caso, sembra ormai compromesso irrimediabilmente.