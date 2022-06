Inter, Skriniar andrà via per 70 milioni. Poi doppio colpo Bremer-Milenkovic

Intervenuto al premio in memoria di Candido Cannavò, l'amministratore dell'Inter Beppe Marotta: il difensore nerazzurro Milan Skriniar lascerà la formazione meneghina, su di lui ci sono i club più importanti d'Europa. La dirigenza interista con questa cessione punta ad ottenere 70 milioni (rifiutati per il momento i 60 proposti dal PSG), di cui una parte verranno reinvestiti non su uno ma su due nuovi centrali. L'obiettivo di Marotta è portare a casa l'accoppiata Bremer-Milenkovic. Il futuro del centrale serbo, dunque, appare sempre più lontano da Firenze.