Inter-Fiorentina tra campo e mercato. Chiesa e Castrovilli osservati speciali, contropartita Nainggolan?

Con le speranze scudetto ormai ridotte al lumicino, la sfida tra Inter e Fiorentina in programma domani sera al Meazza almeno sarà una buona vetrina di mercato in cui Conte, Marotta e Ausilio potranno vedere all’opera Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. L’esterno – scrive Gazzetta.it – è un pallino del club nerazzurro, colui sul quale insieme ad altri giovani Under 25 costruire un futuro a lungo termine. Il problema è puramente economico, e per arrivare ai 60 milioni chiesti dalla Fiorentina per Chiesa la strategia in queste ultime ore sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per ammortizzare notevolmente la spesa: il primo nella lista dei sacrificabili è Radja Nainggolan.

Per Castrovilli la strategia dell’Inter è invece d’attesa: i viola non sono intenzionati a cedere questa estate il talento classe ’97, a maggior ragione se si privassero subito di Chiesa. Il n° 8 piace però molto a Conte e alla dirigenza nerazzurra e può adattarsi al 3-4-1-2 e al 3-5-2, le due soluzioni tattiche preferite dal tecnico leccese.

SE L’INTER CERCA GIOVANI, LA FIORENTINA PUNTA A UOMINI D’ESPERIENZA