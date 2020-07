Altri quattro nomi per svoltare: difesa e centrocampo aspettano nuovi leader

Detto dell’interesse concreto della Fiorentina per Gotze e Mandzukic (LEGGI), la Fiorentina sonda altri nomi per migliorare il proprio organico. Il Corriere Fiorentino parla di trattative ancora allo stato embrionale e cita i nomi di Thiago Silva e Jan Vertonghen tra i calciatori di esperienza. Per sostituire i partenti in difesa (ECCO CHI SONO) Pradè pensa sempre al centrale mancino del Braga David Carmo. Infine, a centrocampo si continua a seguire Radja Nainggolan. VISITA TUTTITALENTI.COM CLICCANDO QUI PER APPROFONDIRE I PROFILI IN QUESTIONE