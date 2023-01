Iniziate le visite mediche di rito per Maleh, a breve l’ufficialità al Lecce

Come si può vedere dai social della società pugliese, Youssef Maleh, arrivato nel Salento questa mattina, ha iniziato le visite mediche di rito presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce e presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Tutto pronto quindi per l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Di seguito le prime foto dell'ormai ex centrocampista della Fiorentina con i colori giallorossi: