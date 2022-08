Incredibile: salta il passaggio di Dragowski allo Spezia? Ecco il motivo

Tra i due club è tutto ok, non tra la Fiorentina ed il polacco

Il trasferimento di Bartlomiej Dragowski allo Spezia sta assumendo i caratteri di una vera e propria telenovela. Il portiere polacco nella giornata di martedì aveva raggiunto la città ligure per sostenere le visite mediche con quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo club e per firmare il contratto. Anche con la Fiorentina lo Spezia aveva sistemato tutto, concordando cifre, bonus, percentuale di futura rivendita e modalità di pagamento. Ma improvvisamente l'operazione si è bloccata ed il portiere polacco vuol far saltare tutto. Come racconta gianlucadimarzio.com, infatti, la Fiorentina avrebbe chiesto a Dragowski di rinunciare allo stipendio di luglio ed agosto. Una richiesta che ha fortemente indispettito l'estremo difensore, il quale è pronto a tornare in Toscana nella giornata di mercoledì. Lo Spezia, intanto, si sta cautelando ed ha allertato il procuratore di Alex Meret, in uscita dal Napoli. Clamoroso.