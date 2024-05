In Spagna sicuri: il Celta Vigo tenta il colpo Duncan a zero. Ma c’è concorrenza

Per il ghanese non pare esserci aria di rinnovo dietro l'angolo

Sono diversi i calciatori della Fiorentina la cui situazione è estremamente in bilico in vista della prossima sessione di mercato. Uno di questi è certamente Alfred Duncan il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e su cui non si registrano movimenti per quanto concerne un possibile rinnovo. Motivo per cui il ghanese sta attirando su di sé l'interesse di diverse squadre e una di queste sarebbe il Celta Vigo, squadra quattordicesima nella Liga Spagnola. A riferire l'indiscrezione è il portale Celta Noticias che spiega anche come l'operazione sia piuttosto difficile visto il numero di club che si sono interessati al ragazzo.