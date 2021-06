In Russia sicuri: diversi club su Kokorin. La Fiorentina apre alla cessione

Per lui ci sarebbe l'interesse di alcuni club in patria ma non solo

Redazione VN

L'avventura di Aleksandr Kokorin potrebbe già essere arrivata al termine. Secondo quanto riporta sport-express.ru, sull'attaccante russo c'è da registrare l'interesse di diversi club russi e del medio oriente. La società di Commisso non è assolutamente contraria alla cessione ma lo lascerà partire soltanto di fronte ad un'offerta congrua.