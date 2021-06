Baiano: “Italiano non è una scommessa. Ma se salta che fare con Gonzalez?”

Così l'ex Viola a Radio Bruno

Francesco Baiano ha parlato in A pranzo con il Pentasport in onda su Radio Bruno. Queste sono le sue dichiarazioni su Italiano e non solo:

Immaginiamo che salti Italiano e arrivi uno da 352, che facciamo con Nico Gonzalez? Quando si costruisce una squadra bisogna già avere l'allenatore. Resta che sia un ottimo giocatore, ma bisogna costruire la squadra in base al tecnico. Clausola di Italiano? Devi pagare sia per lo staff che per il tecnico. Italiano ha firmato appena finito il campionato, se non lo liberano devi pagare per lo staff. È impossibile che lui vada via senza la sua squadra di collaboratori