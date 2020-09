In Inghilterra sicuri: trovato l’accordo tra Arsenal e Torino per Torreira

In Inghilterra sono sicuri, il Torino ha raggiunto un accordo con l’Arsenal per il trasferimento di Lucas Torreira in granata. Come scrive l’edizione online del The Sun, i granata sborseranno in tutto 22 milioni di sterline (quasi 24 milioni di euro) in due tranches. La prima metà del costo del cartellino sarà quella per assicurarsi il prestito oneroso per un anno, al termine del quale Urbano Cairo verserà la seconda.

Fiorentina beffata

Come riporta il portale britannico, tutti contenti: il calciatore, che riabbraccerà Marco Giampaolo – il tecnico che lo lanciò alla Sampdoria -, ma anche i Gunners, che recupereranno gran parte dell’investimento fatto soltanto due anni fa. In mezzo un anno da protagonista con Emery e una finale di Europa League raggiunta (e persa), accompagnato da molte panchine dall’arrivo di Arteta in poi. Niente da fare dunque per la Fiorentina, che fino a poche settimane fa sembrava la società in pole per l’uruguaiano.

