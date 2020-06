L’edizione online del quotidiano bosnico oslobodjenje ribadisce l’interesse della Fiorentina per Amer Gojak (SCHEDA), talentuoso centrocampista bosniaco classe ’97. Come vi avevamo già raccontato (LEGGI) il giocatore della Dinamo Zagabria era stato già cercato di recente dagli uomini mercato viola. Gojak – sottolinea il giornale – potrebbe giocare nella prossima stagione nella stessa squadra di “una leggenda del calcio europeo” come Thiago Silva, anche lui finito nel mirino del club gigliato.