In attesa di Gattuso, Fonseca pista aperta. E rispunta Abel Ferreira

Da Vlahovic al nuovo allenatore, è tutto aperto. Da Gattuso a Fonseca fino alla pista estera, il borsino viola

Blindare Vlahovic e ricominciare subito. Come? Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto su quello che dovrebbe essere il "Rinascimento" della Fiorentina, a partire da un nuovo contratto lungo ed economicamente più vantaggioso per il serbo su cui costruire attorno la nuova squadra. Il problema è che Vlahovic, 21 gol all'attivo, è corteggiato da tutti i top club, dalla Roma al Milan fino al Real Madrid e alle due di Manchester. Commisso vuole tenerlo a tutti i costi e riflette anche sull’inserimento di una clausola rescissoria.

Capitolo allenatore. Salutato Beppe Iachini si aspetta di capire quale sarà la scelta di Rino Gattuso. Oggi si gioca l'accesso in Champions, da domani penserà a tutto il resto, dalla corte delle big fino all'interesse reiterato della Fiorentina e attraverso il suo procuratore farà avere risposte precise a chi di dovere. Resta aperta la pista Fonseca, mentre Juric è nuovamente sceso nel borsino. Resta aperta anche la strada estera, in particolare - scrive il quotidiano - quella che porta ad Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras per il quale si sono registrati nelle scorse settimane sondaggi.