Fiorentina bocciata: questa società merita altre battaglie

Piovono fischi per lo spettacolo deludente messo in scena dalla Fiorentina in questa mesta stagione

Una prestazione triste, coerente col resto della stagione. Addirittura il Corriere Fiorentino titola oggi "La tortura è finita", segno che la stagione è stata proprio fallimentare. Lo certificano i numeri: la Fiorentina attuale ha fatto, con 40 punti, peggio di quelle del 2004-2005 e del 2018-2019, salve anch'esse per il rotto della cuffia. Niente vittoria per la 200esima panchina in A di Iachini, l'ultima in viola. La Fiorentina è bocciata al primo vero esame della nuova proprietà, il quotidiano argomenta che non può bastare una salvezza ottenuta con due giornate da giocare a mitigare il giudizio. La storia di questa società merita battaglie diverse da quella per non retrocedere; da oggi, si legge, inizia un altro film, con un nuovo regista e tanti attori probabilmente diversi. E' quanto ha detto di volere il presidente Commisso, è quanto vogliamo tutti.