Immobile-Besiktas trattativa reale. Il sostituto? Un ex obiettivo viola

Immobile in Turchia, sarebbero ore decisive. Poco fa c’è stato un lungo colloquio tra lo stesso calciatore e Lotito

Trovano riscontro le voci circolate nelle ultime ore dalla Turchia e che evidenziano un forte interesse del Besiktas per Ciro Immobile. Come riportato da Alfredo Pedullà, poco fa c’è stato un lungo colloquio tra lo stesso Immobile e Lotito, a conferma che l’offerta è vera. Vedremo quale sarà la decisione definitiva. L'eventuale sostituto arriverebbe dalla Serie B, precisamente dalla Salernitana. Si tratta di Boulaye Dia, ex obiettivo della Fiorentina. Il calciatore senegalese avrebbe rifiutato molte proposte, e starebbe aspettando la Lazio di Baroni.