Il Venezia cerca gol e punti. Si pensa a Kouamè ed un ex viola

Il Venezia di Di Francesco cerca punti in questa seconda parte di stagione. Per rafforzare l'attacco si guarda a Firenze

Il Venezia cerca rinforzi per centrare la salvezza. In questo momento i lagurani occupano il penultimo posto, con 14 punti. Per questo la società cerca dei rinforzi offensivi, come riporta La Gazzetta Dello Sport. Uno dei nomi seguiti sarebbe quello di Kouamè. Assieme all'ivoriano ci sarebbero in lista: Belotti, Bonfanti e Shomurodov della Roma