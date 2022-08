Il tridente viola vale 60 milioni, l’obiettivo è farli lievitare fino a 100

Jovic (17), Ikoné (18) e Gonzalez (25), il tridente della Fiorentina al momento vale qualcosa come sessanta milioni: l'obiettivo della Fiorentina, si legge su La Nazione, è quello di far lievitare la cifra fino a quota 100 attraverso una grande stagione, trampolino di lancio anche in chiave mercato. Il punto sta tutto nel convincere i tre dei mezzi a loro disposizione: hanno tutti e tre tanti gol nelle gambe ma, chi per un motivo e chi per un altro, ancora non si esprimono ai massimi livelli. Pane per i denti di Vincenzo Italiano...