Il Torino pensa a Kouamè: può lasciare Firenze a gennaio?

A un mese e mezzo dal mercato di gennaio, inizia a farsi più concreta la strategia della Fiorentina. La priorità sembra, ad oggi, essere un attaccante, il famoso vice-Kean. I nomi si sprecano, da Djuric e Lapadula , per arrivare al giovane Shpendi . Uno scenario che, forse, potrebbe preludere anche ad una partenza nel reparto d'attacco. E secondo La Stampa, quotidiano di Torino, l'indiziato potrebbe essere Christian Kouamè . L'ivoriano fin qui ha collezionato 16 presenze in stagione (di cui 9 da titolare) ma è ancora a secco di gol. Va però ricordato che solo poche settimane fa è stato siglato un rinnovo di contratto fino al 2027, sarebbe strano che arrivasse la separazione a stretto giro di posta.

Torino, nel casting per l'attacco c'è Kouamè

Da Torino, dicevamo, citano anche l'attaccante viola come una delle opzioni per il mercato di gennaio dei granata. Dopo l'infortunio di Zapata, serve un rinforzo in attacco per Vanoli e l'ipotesi più probabile porta a Joaquin Correa, in uscita dall'Inter. Tra le alternative vagliate dal club ci sarebbero l'ex Bologna Barrow (oggi in Arabia), il Cholito Simeone (definito però difficile) e appunto Kouamè.