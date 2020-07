Il sogno – Il PSG lavora al dopo Thiago Silva, più vicino il ritorno in Italia per il brasiliano?

Il Paris Saint Germain si prepara al dopo Thiago Silva. Dopo 8 anni alla corte parigina infatti sembra proprio che il brasiliano non rinnoverà il proprio contratto con il club francese. Vi avevamo parlato della clamorosa indiscrezione di mercato che lo vorrebbe sul taccuino del Ds Pradè, come pezzo da novanta per garantire esperienza alla linea difensiva. In Francia intanto sono sicuri: Kurt Zouma, difensore del Chelsea, è stato proposto proprio al Paris Saint-Germain. Il club transalpino avrà bisogno di un nuovo centrale a fine stagione e, riporta TeleFoot, il giocatore francese dei blues è stato proposto al PSG del Ds Leonardo. L’emittente riporta una cifra intorno ai 30 milioni per arrivare ad assicurarsi le prestazioni del classe 1994.