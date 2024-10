Il rinnovo di Alexander-Arnold traballa: il Liverpool piomba su Kayode

Michael Kayode è sempre stato considerato un giocatore estremamente precoce e, fin dalle prime apparizioni nella prima squadra della Fiorentina, ha raccolto apprezzamenti un po' ovunque. Non è un mistero che l'Arsenal lo abbia sempre seguito in maniera piuttosto attenta, sebbene la Fiorentina abbia sempre fatto muro per lui. Adesso, però, c'è un'altra squadra di Premier League che sembra pronta ad andare all'assalto per il classe 2004: il Liverpool.

A lanciare l'indiscrezione è il portale inglese Caught Offside che spiega come i reds siano alle prese con il difficile rinnovo di Trent Alexander-Arnold e che stiano pensando, con il suo contratto in scadenza a giugno, di lasciarlo partire a zero. Per questo motivo il board inglese ha messo sul proprio taccuino tre nomi per poterlo sostituire: Jeremy Frimpong, Vanderson e, appunto Kayode.