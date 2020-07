Il retroscena: Cagliari su Liverani, seguito anche dalla Fiorentina nei mesi scorsi

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, rivela un piccolo retroscena sulla panchina viola. Tutto parte dall’interesse del Cagliari per Fabio Liverani, attualmente tecnico del Lecce: il futuro di Zenga in Sardegna è tutt’altro che certo, con Giulini che starebbe già pensando alla suo successore. Piace molto Juric (cercato anche dalla Fiorentina: LEGGI), piace moltissimo Liverani, che nei mesi scorsi – si legge – era stato seguito anche dalla Fiorentina, ritenuto l’ideale per aprire un nuovo ciclo.

Al momento l’ex viola è totalmente concentrato sulla salvezza del suo Lecce, solo a fine campionato discuterà il suo futuro con la società giallorosa. Nel suo contratto c’è anche una clausola che gli permetterebbe di liberarsi, ma i rapporti con il presidente Sticchi Damiani sono talmente limpidi che non esisterebbero problemi in caso di altre proposte (che arriveranno). In caso di salvezza non andrebbe esclusa una nuova e allettante proposta al tecnico da parte del Lecce.