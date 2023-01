Il punto sul mercato: Fiorentina attendista, conferme sul nome nuovo in difesa

Serve pazienza in questo gennaio

Serviranno ancora dei giorni per vedere qualcosa muoversi in entrata alla Fiorentina, questa è la sensazione che ha La Nazione. Dopo la metà di gennaio saranno valutate un paio di situazioni, il recupero di Sottil entro febbraio e la possibilità di prendere un difensore centrale (Cittadini?) mandando Ranieri a giocare. Zurkowski dovrebbe essere il prossimo a salutare in direzione Spezia, mentre si registrano anche conferme sul fronte Beukema, difensore olandese classe ‘98 di proprietà dell’Az Alkmaar. Boga? Costa 15 milioni, e dopo ieri (2 assist a Bologna) sarà ancora più difficile trattare.