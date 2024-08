Il PSG tenta Lookman: così la pista Nico diventerebbe concreta

La tripletta di Ademola Lookman nella finale di Europa League contro "l'imbattile Beyer Leverkusen" ha risuonato non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il club parigino cerca un rinforzo in attacco e, non avendo ancora chiuso per Osimhen, ha avuto dei contatti con l'entouage del giocatore. Gli agenti del nigeriano hanno avvisato l'Atalanta e dato apertura al trasferimento: difficile resistere al fascino di un club internazionale come il Paris.