Il PSG sta per salutare la pista-Skriniar: parigini vicini ad un altro difensore

In Francia ne sono certi: il Paris Saint-Germain ha abbondonato le strade che portavano a Milano ed al difensore slovacco dell'Inter Milan Skriniar, per svoltare verso Lipsia ed andare in Germania a prendere il loro nuovo difensore, ossia Nordi Mukiele. Con la permanenza dell'ex Samp alla corte di Simone Inzaghi, sembra davvero difficile che il club nerazzurro possa investire una cifra importante per acquistare il cartellino di Nikola Milenkovic, per il quale la Fiorentina chiede 20 milioni.