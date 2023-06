Il Pisa guarda in casa Fiorentina: Aquilani ha chiesto due suoi pupilli

L'ufficialità di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Pisa è atteso entro il fine settimana. Ma ormai da giorni la questione è stata sistemata e i nerazzurri stanno iniziando a muoversi sul mercato secondo le indicazioni del tecnico romano. E tra le richieste di Aquilani ci sono anche due giocatori della Fiorentina, allenati in questi anni nella Primavera. Si tratta di Filippo Distefano, esterno d'attacco classe 2003 e Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 aggregato quest'anno alla prima squadra di Italiano (con poco spazio). Come riporta La Nazione edizione Pisa, però, le intenzioni della Fiorentina per quanto riguarda Distefano sono di convocarlo per il ritiro prima di decidere il suo futuro. Il Pisa è comunque alla finestra col vantaggio di avere un allenatore che lui conosce benissimo.