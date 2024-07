Il Perugia mette nel mirino un giovane della Fiorentina

Il club umbro di Serie C guarda in casa viola

Il Perugia mette nel mirino un giovane di proprietà della Fiorentina. Si tratta di Davide Gentile, terzino destro classe 2003, reduce da una stagione in prestito al Fiorenzuola, con cui ha raccolto diciotto presenze in Serie C. In Umbria potrebbe essere il sostituto di Mezzoni sulla fascia destra. Lo riportano più fonti, nello specifico Il Messaggero, La Nazione ed il Corriere dell’Umbria.