Il Nottingham Forest piomba su Biraghi. Sul tavolo un quadriennale

Via in Premier?

Arrivano voci piuttosto sorprendenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Secondo quanto racconta footballnews24.it, si accendono le sirene della Premier League per Cristiano Biraghi. Giuffrida, agente del calciatore, ha infatti avuto un contatto con il Nottingham Forest che ha messo sul tavolo un quadriennale da 2,2 milioni a stagione con opzione per il quinto. Ai Viola andrebbero 6 milioni di Euro per il costo del cartellino. Il procuratore dovrebbe informare la dirigenza Viola dell'offerta quest'oggi.