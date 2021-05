Il Milan vuole Vlahovic per la prossima stagione come… terza punta

I rossoneri puntano Vlahovic ma non per un posto da titolare

Zlatan Ibrahimovic sarà il protagonista anche del Milan del prossimo anno. Il Diavolo, però, è in pressing per ingaggiare anche Olivier Giroud dal Chelsea per dare respiro alla punta svedese. Secondo MilanNews.it, tuttavia, Maldini sarebbe alla ricerca anche di una terza punta più giovane da far crescere accanto ai due veterani. Il nome sul taccuino della società rossonera, in questo senso, è quello di Dusan Vlahovic, che la Fiorentina spera però di trattenere.