Il Milan si tutela, pronta l’alternativa a Veretout: sondaggi per Seri

Manovre a centrocampo in casa Milan. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, qualora qualora i rossoneri non riuscissero ad acquistare Jordan Veretout, un’altra idea per la mediana potrebbe essere Jean Michael Seri, centrale classe 1991 del Fulham. L’ivoriano, che è arrivato la scorsa estate dal Nizza per 30 milioni, partirà in seguito alla retrocessione degli inglesi. Per ora solo sondaggi. INTANTO SI AVVICINA LA CESSIONE DI VITOR HUGO