Su Tuttosport troviamo un approfondimento su tutte le manovre in casa Milan. In questo spazio, rilievo lo trovano i possibili affari con la Fiorentina. Pioli per la sua retroguardia vorrebbe infatti uno tra German Pezzella e Nikola Milenkovic, allenati già a Firenze. Ma in entrambi i casi, ci sono richieste alte da parte della viola. Così come è complicato, in questo frangente, parlare di Federico Chiesa. Il prezzo elevato per le casse rossonero spinge la dirigenza a virare altrove, con il profilo di Keita Balde (SCHEDA), richiesto anche dai viola, che potrebbe essere una validissima alternativa all’esterno azzurro. (ATTENZIONE ALLA SAMPDORIA)

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A