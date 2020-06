Il Milan fa sul serio per Milenkovic, ecco la richiesta della Fiorentina

Non è un segreto che il Milan stia puntando forte sul difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è in cima alla lista dei desideri di Rangnick che ha individuato in lui il possibile colpo per rafforzare la retroguardia rossonera che, capitan Romagnoli escluso, non sta ottenendo risultati all’altezza delle aspettative. La Fiorentina però si tiene stretto il suo giovane talento e stando a quanto raccolto dal portale calciomercato.com chiederà 35 milioni di euro alla società rossonera per privarsene.

MA SENTITE VALCAREGGI: “CHIESA E MILENKOVIC VIA, AL LORO POSTO ORSOLINI, TONALI E ROMERO”