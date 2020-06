Mercato, l’idea di Valcareggi: “Chiesa e Milenkovic via, al loro posto Orsolini, Tonali e Romero”

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, ha fatto il punto sul mercato viola a Lady Radio:

Sul mercato ho idee molto chiare, la Fiorentina ha bisogno di poco. Con la vendita di Chiesa e Milenkovic io andrei a comprare Orsolini, Tonali se si può, e Romero. Attenzione a Sottil, per me può essere il suo anno. In attacco la Fiorentina invece me è coperta. Chiesa? E’ la Fiorentina a dettare le condizioni dell’eventuale vendita.