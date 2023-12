Il mercato si avvicina, Fabiani (d.s. Lazio): “Dia? Gran bel giocatore, ma…”

Può essere uno degli uomini mercato il prossimo mese, quando si riapriranno le trattative. L'attaccante della Salernitana Boulaye Dia pare essere in rotta con i vertici del club campano, in particolare con il presidente Iervolino, il quale, se la scorsa estate lo aveva trattenuto con forza, stavolta può lasciarlo partire. Ecco che allora l'ex Villareal potrebbe interessare a tanti, Fiorentina ma anche Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani oggi a Lazio Style Radio ha detto rispondendo a precisa domanda: "Dia? E' un ottimo giocatore, bisogna solo valutare se sia in grado di integrarsi velocemente in un gruppo già collaudato come quello nostro".