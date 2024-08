Il mercato non è finito: servono almeno altri tre colpi. E occhio alle sorprese

La Fiorentina non ha ancora concluso il mercato: si attendono almeno altri tre colpi. E occhio ai fuori programma

L'arrivo di Gudmundsson ha certamente regalato una certezza importante a Palladino, ma il mercato della Fiorentina non è certo finito qui. Oggi inizia il campionato, ma la squadra viola ha ancora bisogno di diversi puntelli per risultare davvero competitiva come voluto dalla dirigenza. E nelle ultime due settimane si vedrà quindi ancora molto.