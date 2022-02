Il mercato di Callejon: la Turchia chiama, lui rifiuta

Lo spagnolo è in scadenza di contratto e sembra destinato a lasciare Firenze

Josè Callejon ha il contratto in scadenza con la Fiorentina e salvo sorprese, lascerà Firenze a fine stagione da svincolato. Su di lui si stanno muovendo vari club, soprattutto al di fuori dell'Italia. Nelle ultime ore si è parlato di lui in Spagna, ma anche in Turchia stanno pensando a lui. Come scrive Alfredo Pedullà infatti ci sono state almeno un paio di sirene, tra cui quella del Fenerbahce. Ma Callejon vuole scegliere con calma la prossima destinazione e non intende impegnarsi fino a giugno.