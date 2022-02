AS: Callejon verso il ritorno in Liga. “Chi lo prende si assicura un diamante”

Probabile che l'ex Napoli cerchi un ingaggio in Liga, dove Granada ed Espanyol sarebbero disposte a valutare un suo ingaggio

L'edizione online di AS dedica un approfondimento al viola José Maria Callejon. Il giornale spagnolo sottolinea come quella in corso sarà - salvo colpi scena - l'ultima stagione dell'esterno d'attacco a Firenze. Lo spazio in squadra per lui sarà sempre meno con l'arrivo in rosa di Ikoné. "Chi prende Callejon - sostiene il quotidiano - si assicura un diamante".