Il Getafe ci riprova per Callejon, ma c’è un ostacolo per il ritorno in Liga

Il club madrileno vorrebbe riportare José Maria Callejon in Liga, al termine del suo contratto con la Fiorentina, in estate

Il Getafe si sta avvicinando al raggiungimento di un accordo per José Maria Callejón. Questo almeno stando a quanto riporta MundoAzulon su Twitter. L'operazione sarebbe a costo zero, (in estate ndr), anche se l'ostacolo principale sono le pretese dello spagnolo. L'ex Napoli, infatti, percepisce uno stipendio molto alto dalla Fiorentina per le casse del Getafe.