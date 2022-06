Il mercato delle punte ruota intorno a Piatek: tutti gli scenari

Molte le possibilità che rimangono aperte per l'attacco

Che bomber comprerà la Fiorentina? Molto dipende da Piatek. La Nazione scrive che il mercato degli attaccanti cambia a seconda dell'esito del tentativo di rinnovo del prestito della punta polacca. Con Belotti il pistolero striderebbe per una questione di spazi, andrebbe a fare il terzo e non gli starebbe bene. Con Joao Pedro in viola sarebbe un discorso maggiormente paritario, con tutti gli attaccanti più o meno alla pari e in grado di ruotare su tre palcoscenici: 7 milioni per convincere il Cagliari. Se arrivasse Djuric a zero dalla Salernitana ci sarebbero i margini per prendere anche un'altra punta al posto di Piatek. Pinamonti è un investimento pesante ma è un bomber di prospettiva e italiano, Agustin Alvarez è tentato dalla proposta del Sassuolo che rispetto alla Fiorentina offre al Penarol una percentuale sulla futura rivendita.