Il mercato degli esterni d’attacco mancini: ora la Lazio ci prova per Politano

Prima Berardi, poi Orsolini, adesso Politano: ai biancocelesti sono stati accostati tutti giocatori dalle caratteristiche simili e che in passato sono stati seguiti da vicino anche dalla Fiorentina

Forse Domenico Berardi anche quest'anno resterà al Sassuolo. Il suo passaggio alla Lazio nelle scorse settimane sembrava essere a buon punto, poi però qualcosa ha stoppato la trattativa. Forse una valutazione economica di tutta l'operazione ritenuta eccessiva da Claudio Lotito. Ecco perché i biancocelesti si sono spostati prima verso Riccardo Orsolini ed ora su Mattia Politano. L'esterno del Napoli, secondo Alfredo Pedullà, in questo momento può essere ritenuto il nome numero uno per il tridente di Maurizio Sarri. Vedremo se anche la Fiorentina per quel ruolo muoverà qualcosa del suo scacchiere, specie se dovesse salutare Jonathan Ikoné.