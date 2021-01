Erick Pulgar non sta sicuramente vivendo un momento brillante nella sua carriera a Firenze. Arrivato in toscana nell’estate del 2019, il cileno, non è riuscito ad imporsi. E con l’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola non sta trovando la continuità sperata. Per questo motivo il centrocampista è finito al centro di numerosi sondaggi di mercato. E tra i club più vigili sul futuro dell’ex Bologna è stato sempre individuato il Leeds di Marcelo Bielsa. Ma, stando a quanto riporta TMW, il club di Premier League nelle ultime ore ha raffreddato il proprio interesse almeno per quel che riguarda la sessione invernale. Stesso discorso riguarda un ex obiettivo della stessa Fiorentina, Rodrigo De Paul. Anche in questo caso l’operazione potrebbe riaprirsi ed essere approfondita in estate, sempre che il giocatore non trovi una nuova sistemazione da qui all’1 febbraio.

